Зеленський показав наслідки нічного обстрілу Миколаєва: "Ось такі ви нам пропонуєте перемовини?"

В ніч проти 1 листопада російські окупанти завдали удару по Миколаєву. Від ворожих ракет постраждали місцевий університет, гуртожиток та житлові будинки.
Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічного обстрілу Миколаєва. Ворожі ракети С-300 поцілили просто у житлові будинки, гуртожитки та університет.
Відео з місця "прильоту" глава держави оприлюднив у своєму Телеграмі.
"Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху", — наголосив президент Зеленський.
Водночас глава держави заявив, що перемовин з терористами не може бути, а єдиний фінал для окупантів — це поразка.
"Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи. Єдиним можливим фіналом вашої цинічної тактики стане поразка і справедливе покарання за всі злочини", — написав Зеленський.
Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада, близько опівночі, російська армія атакувала ракетами С-300 Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджено низку цивільних об'єктів. Крім того, загинула одна жінка.
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