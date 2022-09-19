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Зеленський показав наслідки окупації росіянами Куп'янська: залишили біль та розруху

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Зеленський показав наслідки окупації росіянами Куп'янська: залишили біль та розруху

У Куп’янську окупанти залишили по собі розруху, біль та занепад.

Після себе окупанти залишили в Куп’янську біль, розруху та занепад.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

“Наш Куп’янськ. Важко дивитися на те, що наробили тут окупанти. Розруха, занепад, біль у всьому. Але разом з українським прапором сюди повернулась і впевненість, що зруйноване буде відбудовано, нормальне життя знову буде. Бо це те, що відрізняє нас від окупантів. З Україною повертається порядок і цивілізація”, - наголосив глава государства.

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© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Нагадаємо, що ЗСУ відбили атаки окупантів, обстріляли опорні пункти росіян і знищили їхню техніку.

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