Зеленський показав наслідки ударів РФ по Харківщині і звернувся до партнерів (відео)

Президент Володимир Зеленський показав наслідки ударів окупаційних військ Росії по Харкову та області. Глава держави наголосив, що Україні потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Такі загарбницькі режими, як російський, стрімко нарощують свої апетити до агресії. Коли вони досягають успіху в одній частині світу, це створює проблеми в багатьох інших місцях: агресія поширюється, якщо її не зупинити. Світ має що протиставити російському терору, і ми в Україні потребуємо цієї допомоги. Вчасна й достатня підтримка від партнерів. Стійка, незмінна підтримка наших воїнів. Більше сучасних систем ППО, зокрема "петріотів", та можливість знищувати російських терористів так, щоб вони не могли наближатися до наших кордонів, – рішення, які допоможуть захищати життя й унеможливлять поширення війни", - наголосив президент.

Зеленський також подякував всім, хто підтримує Україну.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України.

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