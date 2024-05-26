Зеленський показав наслідки ударів РФ по Харківщині і звернувся до партнерів (відео)

Володимир Зеленський звернувся до партнерів України.
Президент Володимир Зеленський показав наслідки ударів окупаційних військ Росії по Харкову та області. Глава держави наголосив, що Україні потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Такі загарбницькі режими, як російський, стрімко нарощують свої апетити до агресії. Коли вони досягають успіху в одній частині світу, це створює проблеми в багатьох інших місцях: агресія поширюється, якщо її не зупинити. Світ має що протиставити російському терору, і ми в Україні потребуємо цієї допомоги. Вчасна й достатня підтримка від партнерів. Стійка, незмінна підтримка наших воїнів. Більше сучасних систем ППО, зокрема "петріотів", та можливість знищувати російських терористів так, щоб вони не могли наближатися до наших кордонів, – рішення, які допоможуть захищати життя й унеможливлять поширення війни", - наголосив президент.
Зеленський також подякував всім, хто підтримує Україну.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України.
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