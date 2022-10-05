Зеленський показав, що залишив після себе російський окупант в Лимані (фото)

Президент України Володимир Зеленський показав, що залишив після себе російський окупант у звільненому Лимані, що в Донецькій області.

Він опублікував фото у своєму Телеграм.

Зеленський зазначив, що держава-агресор Росія знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру.

"Це можна зупинити лише в один спосіб: визволити наші землі. І ми впевнені, що вся територія нашої держави буде звільнена від ворога – ворога не лише України, але й самого життя, людяності, закону та правди", - написав президент.

Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, українська армія 1 жовтня взяла під свій контроль Лиман на Донеччині, звільнивши місто від окупантів.

Вже 4 жовтня над звільненим Лиманом офіційно підняли український прапор. Проте жителів закликали ще не повертатися до міста через небезпеку.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

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