Зеленський показав свою колекцію шевронів і подякував захисникам України – відео, фото

Президент Володимир Зеленський присвятив своє звернення 25 червня воїнам України та всім, хто бореться зараз у найтяжчих боях, усім тим, хто веде цю війну до української перемоги. Зеленський також показав свою колекцію шевронів і відзначив персонально воїнів, які наближають перемогу.

"Іноді тут, у моєму кабінеті буває мій син. Іноді, але тим не менш. І найбільше його тут цікавлять ось ці шеврони – їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і в Києві, у шпиталях, під час церемоній нагородження героїв у Маріїнському палаці… Ця дошка для шевронів заповнюється, але дуже повільно, бо щоразу Кирило забирає. І я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони. Уже давно я хотів зробити спеціальну таку серію публікацій в моїх соцмережах – про ці шеврони. Про те, звідки вони. Хто їх передав. Які це підрозділи. І саме сьогодні ми почнемо такі публікації. Можливо, хтось ще захоче розказати про шеврони, які є у вас. Я думаю, це правильно. Правильно, щоб наші люди, наші діти знали, кому ми завдячуємо нашим життям і свободою України. Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто б’ється і працює заради України! Слава Україні!", - сказав у зверненні глава держави.

"Кожен шеврон – це людина. Людина, яка поставила своє життя стіною проти зла. Людина, яка захищає Україну та українців, нашу свободу та мрію всіх народів жити вільно. Кожен шеврон дає нам історію. Історію битв та стійкості, успіхів та, на жаль, втрат. Кожен шеврон – це кров і біль, це друзі, які загинули, і це життя, які вдалося врятувати попри все. Коли ми бачимо шеврони наших воїнів, ми бачимо контури нашої перемоги. Ми бачимо її символи, її настрій, її творців – наших героїв, яким ми завжди будемо вдячні. Це честь для мене – зберігати шеврони наших воїнів. Кожен важливий. Кожен заслуговує, щоб Україна знала й памʼятала, чиї долі стають перемогою. Дякую кожному нашому захиснику і кожній наші захисниці, які щодня впевнено доводять: ворогу не місце на нашій землі. Слава всім нашим героям!", - наголосив Зеленський.

Зеленський показав свою колекцію шевронів.

Зеленський показав свою колекцію шевронів.

Зеленський показав свою колекцію шевронів.

Зеленський показав свою колекцію шевронів.

Зеленський показав свою колекцію шевронів.

Зеленський показав свою колекцію шевронів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на повстання у Росії та висміяв Путіна.

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