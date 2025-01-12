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Зеленський показав відео першого допиту полонених з КНДР: що вони розповіли і яке майбутнє на них чекає

Зеленський показав відео першого допиту полонених з КНДР: що вони розповіли і яке майбутнє на них чекає

Полонений з КНДР

Зеленський повідомив, що Україна готова передати Кім Чен Ину його людей, якщо він натомість організує повернення українських полонених з РФ.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео першого допиту полонених північнокорейських військових, яких захопили в полон на Курщині вчора, 11 січня.

Що розповіли полонені

Один із полонених корейців має пошкодження щелепи, тому міг лише кивати "так" чи "ні". З іншого же вдалося отримати більше інформації.

Зокрема, один з полонених запевнив, що він до моменту допиту не знав, що перебуває в Україні, чи воював з українцями. Він стверджував, що їх везли "на навчання".

Напевно, росіяни просто передали північним корейцям свою стару методичку, за якою "співали" про навчання" і що "заблукали" на початку повномасштабного вторгнення.

Полонений розповів, що 3 січня їх відправили у наступ. Він бачив, як багато його співвітчизників були вбиті на фронті. 

Один з полонених (той, у кого зламана щелепа) пояснив кивками, що хоче повернутися додому, в КНДР. Інший же запевнив, що хоче жити в Україні, якщо йому дадуть шанс лишитися.

Зеленський показав відео першого допиту полонених солдатів КНДР

Зеленський показав відео першого допиту полонених солдатів КНДР

Яке майбутнє чекає на полонених північнокорейців

Президент Зеленський звернувся до диктатора КНДР Кім Чен Ина і висловив готовність віддати йому його людей, якщо Кім своєю чергою вмовить Путіна повернути українських полонених.

"Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії", – сказав глава держави.

Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, Зеленський пообіцяв "деякі інші шляхи".

"Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", – додав президент.

Нагадаємо, що ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

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