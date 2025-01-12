Зеленський показав відео першого допиту полонених з КНДР: що вони розповіли і яке майбутнє на них чекає

Зеленський повідомив, що Україна готова передати Кім Чен Ину його людей, якщо він натомість організує повернення українських полонених з РФ.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео першого допиту полонених північнокорейських військових, яких захопили в полон на Курщині вчора, 11 січня.

Що розповіли полонені

Один із полонених корейців має пошкодження щелепи, тому міг лише кивати "так" чи "ні". З іншого же вдалося отримати більше інформації.

Зокрема, один з полонених запевнив, що він до моменту допиту не знав, що перебуває в Україні, чи воював з українцями. Він стверджував, що їх везли "на навчання".

Напевно, росіяни просто передали північним корейцям свою стару методичку, за якою "співали" про навчання" і що "заблукали" на початку повномасштабного вторгнення.

Полонений розповів, що 3 січня їх відправили у наступ. Він бачив, як багато його співвітчизників були вбиті на фронті.

Один з полонених (той, у кого зламана щелепа) пояснив кивками, що хоче повернутися додому, в КНДР. Інший же запевнив, що хоче жити в Україні, якщо йому дадуть шанс лишитися.

Зеленський показав відео першого допиту полонених солдатів КНДР

Яке майбутнє чекає на полонених північнокорейців

Президент Зеленський звернувся до диктатора КНДР Кім Чен Ина і висловив готовність віддати йому його людей, якщо Кім своєю чергою вмовить Путіна повернути українських полонених.

"Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії", – сказав глава держави.

Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, Зеленський пообіцяв "деякі інші шляхи".

"Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", – додав президент.

Нагадаємо, що ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

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