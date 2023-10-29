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Зеленський показав, як українські воїни знищують техніку окупантів (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський показав, як українські воїни знищують техніку окупантів (відео)

Збройні сили України / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Українські захисники продовжують нищити ворога.

Ефективна робота дронів продовжується по всій ліній фронту. ЗСУ точними удари по позиціях російських окупантів щодня знищують їхню техніку та особовий склад.

Кадри роботи українських воїнів опублікував президент України Володимир Зеленський.

Цими днями було знищено:

  • супутникові системи зв'язку, 
  • гармати
  • кілька гаубиць Д-30
  • танки
  • броньовані автомобілі та танки.

"Воїни, дякую за точні удари та вашу українську силу. Залізні шляхи прокладають нам шлях до перемоги. ", - подякував захисникам президент.

Зеленський показав, як ЗСУ знищують техніку окупантів

Зеленський показав, як ЗСУ знищують техніку окупантів

Додамо, ЗСУ продовжують знищити ворожі війська. Цього разу нашим воїнам вдалося розбити колону росіян, яка намагалася прорвати оборону росіян на Донеччині.

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Дата публікації
Перегляди
243
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