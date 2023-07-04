Зеленський попередив Макрона про ймовірну провокацію Росії на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 липня, поспілкувався з французьким лідером Еммануелем Макроном. Лідери держав обговорили ситуацію на ЗАЕС та військову підтримку.

Про це український президент повідомив у соцмережах.

Зеленський пояснив, що вони з Макроном обговорили виконання попередніх та досягли нових оборонних домовленостей.

"Дякую за велику партію броньованих машин, зокрема дуже потрібний санітарно-евакуаційний транспорт, додаткові легкі танки та ППО. Також детально обговорили ситуацію в Росії та на полі бою. Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас навпаки відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним. Попередив Еммануеля Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС. Домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ", - сказав президент України.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ попередили українців, що існує загроза теракту на Запорізькій АЕС. Російські окупанти готуються влаштувати провокацію.

Також радник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявив, що Україна в ніч проти 5 липня начебто "збирається атакувати Запорізьку АЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе". Крім того, він додав ще одну нісенітницю, що, мовляв, "ЗСУ вдарять по ЗАЕС "Точкою-У" з боєголовкою, начиненою ядерними відходами".

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