Зеленський попередив окупантів про трагічний фінал: "У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо"

Глава держави Володимир Зеленський впевнений, що Україна звільнить свої території, а окупантів попередив, якщо вони не хочуть бути знищеними під час контрнаступу, "у них ще є час піти".

Про це український президент сказав під час візиту до Ягідного Чернігівської області у понеділок, 3 квітня.

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Він повідомив, що Україна готується до контрнаступу, але коли і на яких напрямках він почнеться, не розкрив.

"Я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість російським терористам підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", - наголосив Зеленський.

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