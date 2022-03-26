Зеленський попередив про дефіцит їжі у світі через відсутність експорту з України: народи яких країн під загрозою

Зеленський попередив про дефіцит їжі у світі через відсутність експорту з України: народи яких країн під загрозою

Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які просто необхідні для посівної.

Відсутність експорту з України через війну, яку розв'язала Росія на чолі з Володимиро Путіним, ударить по багатьох народах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на 20-му Дохійському форумі 26 березня.

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"Україна - один із найважливіших світових експортерів продовольств. Пшениця, рослинна олія, кукурудза та інша аграрна продукція з нашої України. Це основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу. Зараз, коли світові ринки ще не оговталися від потрясінь пандемії, від цінових шоків на продовольства, ніхто не застрахованих та і неможливо застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично. Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які просто необхідні для посівної, вони заблокували наші морські порти. Для чого вони це все роблять? Нашій державі вистачить продовольства, але відсутність експорту з України ударить по багатьох народах - Ісламському світу, в Латинській Америці та в інших частинах планети... Ми усі разом маємо не допустити дефіциту їжу у світі через цю війну, тому санкційна політика, усі обмеження накладені на РФ, спрямовані на одне - щоб Росія почала шукати миру і не створювала глобальних загроз", - сказав Зеленський.