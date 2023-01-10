Зеленський попередив про ескалацію та подякував захисникам Соледара: "Росія повинна програти"

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із закордонними лідерами та повідомив про ескалацію на сході України. Росія штурмує українські міста, не жаліючи ні місцевих жителів, ні своїх окупантів.

Про це президент сказав 10 січня під час свого звернення до українців.

"Сьогодні – новий етап нашого дипломатичного марафону. Ще чотири розмови з європейськими лідерами: з президентом Європейської ради, з прем’єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем’єр-міністром Ірландії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що такі жорстокі дії російських окупантів може зупинити тільки сучасна військова техніка, яку Захід може передати Україні.

"Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом із партнерами маємо зробити – і робимо! – все, щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій", - сказав Зеленський.

Зеленський за 10 січня: настав час для нових потужних рішень

Володимир Зеленський подякував президенту Європейської ради за розуміння ще й того, наскільки важливою є незмінність підтримки України.

"У цьому протистоянні, у якому Росія намагається виснажити всіх нас – українців, європейців, інших партнерів, – має бути чіткість сигналів. Сигналів, що ми пройдемо весь шлях до поразки російського терору. Ми пройдемо разом та зі збереженням стабільності в Україні – фінансової й соціальної. І саме тому фінансова підтримка була однією з головних тем моєї розмови з Шарлем Мішелем, а також – зброя й подальша європейська інтеграція України", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Бельгія підтримує українську формулу миру, зокрема всіх її принципових елементів: відновлення безпеки, відновлення нашої територіальної цілісності, відновлення справедливості.

"Впевнений, що лідерство Бельгії допоможе нам досягти чесного миру. І дякую за готовність реально наближати мир, збільшуючи збройну підтримку нашої держави. Вже надана бельгійська оборонна допомога суттєво посилила нашу державу, і ми домовилися сьогодні, що наші команди працюватимуть над новим постачанням", - сказав український лідер.

Зеленський подякував і президенту Естонії та всім естонцям за нові рішення для посилення нашого захисту.

"Також обговорили з паном президентом наші подальші кроки у європейській та євроатлантичній інтеграції. Я дякую Естонії за дуже потужне представництво інтересів України у Європі. Навіть коли хтось сумнівається, Естонія знаходить аргументи, як підтримувати Україну та як посилювати санкційний тиск на Росію", - сказав Зеленський.

Український лідер розповів, що Ірландія також продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії.

"Я дякую новому прем’єр-міністру Ірландії за готовність продовжувати курс Ірландії на всебічну підтримку України. Домовилися про потужну енергетичну підтримку. І подякував Ірландії за заморожування російських активів – будемо працювати разом, щоб ці кошти пішли на відновлення України. Загалом за час від мого візиту у Вашингтон я провів уже близько тридцяти переговорів із лідерами та представниками держав-партнерів. І буквально відчувається щодня, як рішучості світу подолати російську агресію стає дедалі більше. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну та свободу! Дякую всім, хто воює за незалежність!", - сказав Зеленський

Президент також подякував українським захисникам, які обороняють Соледар.

"Сьогодні хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Соледара! Дякую вам, воїни!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 січня повідомив, що він позбавив громадянства чотирьох народних депутатів-зрадників - Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака.

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