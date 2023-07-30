Зеленський попередив про нові ракетні удари Росії по енергетичних об'єктах

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про загрозу нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Він закликав місцеву владу готуватись до такого сценарію.

Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.

Зеленський закликам місцеву владу готуватись до нового зимового сезону.

"Дуже важливе засідання саме зараз, коли є час підготуватися до зимового сезону як на державному рівні, так і на рівні областей та громад. Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти", - пояснив Володимир Зеленський.

Президент України також закликав місцеву владу ефективніше допомагати обороноздатності України.

"Обговорили сьогодні й бюджетні питання. Місцеві бюджети мають суттєві ресурси, які треба витрачати з державницької позиції. Усі бачать, якими є потреби на передовій. Усі бачать, на чому акцентують волонтери. Отже, усі бюджети – і державний, і місцевий – мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні. Допомога нашим воїнам, допомога захисту, допомога сімʼям наших героїв і загалом захисту життя", - сказав Зеленський.

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України

Російська терористична армія від жовтня 2022 року почала завдавати масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Метою окупантів було залишити українців без світла та тепла взимку, щоб змусити Україну капітулювати.

Через постійні масовані ракетні удари в Україні почали застосовувати екстрені та аварійні відключення електрики. Навесні 2023 року ситуація з енергетикою в Україні покращилась. Проте експерти закликають українців готуватись до ще тяжчої зими, оскільки окупанти можуть повторити ракетні обстріли енергетики.

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