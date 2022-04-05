Зеленський попередив про "ще більш жорстоку активність окупантів на східному та південному напрямках"

Зеленський попередив про "ще більш жорстоку активність окупантів на східному та південному напрямках"

Президент України зазначив, що завдяки санкціям Росія повернеться в гірша за "лихі 90-ті" часи.

Найближчими днями російські окупанти планують завдати потужних ударів на сході та півдні України.

Про це у нічному зверненні 5 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, в деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки", - зазначив Зеленський.

Він додав, що "ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше! Якщо керівництво Росії не почне реально шукати миру, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу в найгірший стан за останні 50 років. Так звані "лихі 90-ті" будуть здаватися ситими і спокійними".

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 40-го дня війни

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