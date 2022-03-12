Зеленський попередив російських окупантів про смерть на українській землі: "Вони не підуть своїми ногами, їх вивезуть звідси"

Зеленський завуважив, що Україна має сильну демократію, якої ще немає у Європі.

Українська армія стоятиме до кінця у війні з Росією, а ті окупанти, які зайшли на українську землю та отримують задоволення від вбивств, "не підуть своїми ногами, їх вивезуть звідси".

Про це попередив росіян український президент Володимир Зеленський під час брифінгу з іноземними ЗМІ.

"Ті, хто прийшов на нашу землю та отримують задоволення від вбивств, не підуть своїми ногами, їх вивезуть звідси. І ми до кінця будемо стояти, тому що правда на нашому боці", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що в Україні є сильна демократія, яку ще треба пошукати у державах Європи, та свобода слова на відміну від росіян, де їм кожного дня "промивають голову" прокремлівські ЗМІ.

"У нас не по 4 руки, ми не якісь гібриди. Те, що про нас там розказують. У нас такі ж руки, як і у російських військових, такі ж ноги, і така ж голова. Єдине - нам ніхто не промив нашу голову, і наш мозок, бо у нас свобода і демократія. І, повірте мені те, що говорять на наших канал, у нас така демократія, яку ще треба пошукати в інших демократичних державах. У нас немає ніякого контролю ЗМІ і це прекрасно, тому люди розуміють, де вони живуть. Вони можуть отримувати інформацію не тільки з української мережі, вони беруть інформацію з Європи, США. Все відкрито, в нас все це є - відкритий доступ", - сказав голова держави.

Читайте также: