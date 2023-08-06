Зеленський закликав повернутись до реальності тим, хто "думає, що війна далеко" і анонсував "очищення держави"

Президент України Володимир Зеленський порадив тим, хто думає, що "війна далеко і перемагати окупантів має хтось інший", повернутись до реальності.

Про це він сказав 6 серпня під час свого звернення до українців.

Зеленський привітав українські Повітряні сили з їхнім професійним святом та вручив нагороди захисникам українського неба та родичам загиблих пілотів. Він повідомили, що лише за тиждень російські терористи запустили по Україні 65 ракет та 178 ударних дронів, більшість з яких вдалось збити.

"Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО – "Петріотів" та "Айрісів", які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними! Потужні системи, дуже ефективні… Вони вже дали вагомий результат. І не лише Україні. Бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні "кинджали" – ними російські терористи довго хвалилися", - сказав президент.

Президент зазначив, що він сподівається побачити F-16 в українському небі. Зеленський наголосив, що Україна продовжить спілкування з партнерами заради нових оборонних пакетів допомоги. Також у серпні-вересні заплановані міжнародні заходи за участі нашої держави - Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН.

"Звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями. Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна "десь там" та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо", - сказав президент.

Зеленський за 6 серпня: Україна може виграти цю битву – анонс наступного тижня

Нагадаємо, Зеленський особисто підписав французьку ракету SCALP-EG.

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