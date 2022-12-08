Зеленський посмертно відзначив державними нагородами поліцейських, які підірвалися на російських мінах

Український президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами посмертно поліцейських, які загинули через російські міни на Херсонщині.

Про це глава держави повідомив у традиційному відеозверненні пізно ввечері 8 грудня.

Звання Героя України присвоєно полковнику поліції Михайлу Куратченку. Ордени "За мужність" – капітанам поліції Ігорю Мельнику та Сергію Ненаді й капралу поліції Вадиму Періжку.

"Ще раз – мої співчуття... Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань, коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, поліцейські потрапили в мінну пастку", - розповів деталі загибелі правоохоронців президент.

На сайті президента з'явилися відповідні укази про відзначення державними нагородами. В указі №848 йдеться про присвоєння очільнику Нацполіції Черкащини Куратченку звання Герой України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю..." - йдеться в документі.

Іншими указами президент за особисту мужність та самовідданість, які були виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне виконання службового обов'язку посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня капітана поліції Ігоря Мельника, капітана поліції Сергія Ненаду та капрала поліції Вадима Періжка.

Смертельне розмінування на Херсонщині: що відомо про загиблих поліцейських

У Херсонській області в середу, 7 грудня, на російських мінах загинуло четверо поліцейських. Вони проводили в регіоні стабілізаційні заходи. Серед загиблих - начальник Нацполіції Черкаської області Михайло Куратченко. У нього залишилося двоє маленьких доньок. Також серед загиблих - кінолог Сергій Ненада та наймолодший серед них - помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок. Останньому було лише 24 роки.

Як розповіли в коментарі ТСН.ua джерела в Нацполіції, правоохоронці поверталися з бойового завдання пішки та підірвалися на фугасі, виготовленому з боєприпасів до крупнокаліберної артилерії.

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