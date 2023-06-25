Зеленський поспілкувався з Байденом: обговорювали далекобійну зброю та ситуацію в РФ

Зеленський подякував США за підтримку у боротьбі з російськими окупантами.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 червня, поспілкувався з американським лідером Джо Байденом. Вони обговорили війну Росії проти України та далекобійну зброю.

Про це Зеленський повідомив на своєму телеграм-каналі.

Зеленський та Байден обговорили останні події в Росії та перебіг бойових дій. Український лідер наголосив, що світ повинен тиснути на агресора задля відновлення міжнародного порядку.

Також президент України наголосив, що нашій державі потрібно ефективніше захистити своє небо та подякував США за підтримку коаліції винищувачів. Він подякував США за Patriot.

"Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження. Вдячний за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах", - написав Зеленський.

Також лідери скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Нагадаємо, Резніков пояснив, чи стане цей рік переломним у війні з РФ.

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