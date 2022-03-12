Зеленський поспілкувався з іноземними ЗМІ: ключові заяви президента (відео)

Зеленський розповів про закриття неба, перемовини з Росією, евакуацію в Україні, підтримку світу та підписання "гарантій безпеки" із сусідніми країнами.

Президент України Володимир Зеленський 12 березня зустрівся із представниками іноземних ЗМІ. Вони обговорили ситуацію навколо війни, яку розв'язала Росія.

ТСН.ua зібрав ключові заяви президента.

Президент заявив, що за останні два роки держава навіть не десятки разів зверталась до Росії з ініціативою перемовин, проте РФ жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. Через це вже загинули тисячі людей.

Вивезти людей з деяких міст вдалося лише завдяки тому, що серед них були іноземні студенти, адже росіяни не надають "зелених коридорів" просто з гуманітарних цілей. За весь час війни до Маріуполя вдалося відправити всього п’ять великих гумконвоїв. Окупанти діють дуже прагматично.

"Армія окупантів навіть не розуміє, що таке інсулін. Стоять військові люди, які з бородами, якісь чеченці, які не пропускають людей. Вони навіть не розуміють, що таке діабет", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, якщо РФ мобілізує величезну кількість людей і візьме купу техніку, вони зайдуть до міста. Але їм доведеться жити там самим, бо друзів серед українців вони точно не знайдуть.

За словами президента, у таких складних випадках проявляється, хто є хто. Між Україною і Польщею склалися особливі відносини, яких ніколи не було. Це вже нова історія.

"Окупації нашої держави, зміни керівництва нашої держави тощо, зміни прапора нашої держави - цього не відбулось. Впевнений, не відбудеться навіть, якщо привезти сюди помирати мільйон російських громадян, то окупувати українців неможливо", - сказав Зеленський.

Група українців і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми. За словами Зеленського, окрім РФ гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери.

За словами глави держави, в Україні фронт скрізь. Війна забрала кілька маленьких міст та людей. Їх більше немає.

Закінчення війни розпочинається з припинення вогню, про який наразі намагається домовитися українська дипломатія. За словами президента, ці процеси наразі проговорюються. ""100% ми знаємо, що буде перемога", - підкреслив він.

Зеленський розповів, що є альтернатива закриттю неба - протиракетна оборона, проте західні політики не готові допомагати Україні. Сам народ, який живе у всьому світі готовий був надати цю альтернативу. Всі готові, але не ті, хто вирішує це питання, сказав президент.

Зеленський заявив, що рішення НАТО щодо того, щоб взяти Україну до Альянсу не було і немає. Про закриття неба узгодженої позиції також немає. Крім того, Україна не може вирішити питання із НАТО щодо постачання деякої зброї.

Зеленський хоче після війни в України укласти новий документ, в якому будуть прописані гарантії безпеки для держави. Підписати документ він планує із серйозними країнами, зокрема, із сусідніми.

Президент вважає, що прем'єр-міністр країни Нафталі Бенет може зіграти важливу роль у переговорному процесі між Україною і Росією. Він нагадав, що і в Ізраїлі, і в США, і в Німеччині великий був вплив російськомовного телебачення. Українських телеканалів там майже не було. Президент переконаний, що люди повинні самі обирати інформацію, самі аналізувати своєю головою.

Перемовини Бенета з Путіним Зеленський сприймає позитивно. Щоб зупинити війну не конструктивно зустрічатися в Росії, Білорусі і Україні. Для перемовин може бути такою країною Ізраїль.

Зеленський заявив, що наразі в Україні приблизно 500-600 військовополонених із Російської Федерації. Багато з них переховуються. Точної цифри немає.

Зеленський розповів, що чимало російських військових, що прибули воювати проти України, не розуміють, куди приїхали і повторюють гасла російської пропаганди про якийсь фашизм. Він зауважив – не радіє загибелі понад 12 тис. російських військових в Україні.

За словами президента, мер Мелітополя Іван Федоров живий. Усі жителі міста навіть знають, де його тримають. Окупанти планують шантажувати українців відео з катуваннями Федорова.

Серед країн, які гарантуватимуть безпеку України має бути Ізраїль, вважає Зеленський. Президент наголосив, що Україна на сьогодні – відображення того, що думають вільні люди всього світу.