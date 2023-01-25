Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський поспілкувався зі Столтенбергом: говорили про інтеграцію в НАТО та нову зброю

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
763
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський поспілкувався зі Столтенбергом: говорили про інтеграцію в НАТО та нову зброю

фото / Zelenskiy / Official

Генсек НАТО та Зеленський обговорили надання Україні нових видів зброї.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 січня, поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах. 

"Обговорили з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції в НАТО", - повідомив президент України. 

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні більше зброї вже сьогодні, заявивши про настання поворотного моменту у війні.

Також він закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінка Росії може мати серйозні наслідки для безпеки у скандинавському регіоні.

Читайте також:

Звільніть "Леопардів!: вже і НАТО вмовляє Німеччину дати Україні танки

Звільніть "Леопардів!: вже і НАТО вмовляє Німеччину дати Україні танки

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
763
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація