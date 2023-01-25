Зеленський поспілкувався зі Столтенбергом: говорили про інтеграцію в НАТО та нову зброю

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 січня, поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах.

"Обговорили з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції в НАТО", - повідомив президент України.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні більше зброї вже сьогодні, заявивши про настання поворотного моменту у війні.

Також він закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінка Росії може мати серйозні наслідки для безпеки у скандинавському регіоні.

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