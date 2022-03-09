Зеленський – Поттер, Путін – Волдеморт: у Польщі з'явилися мурали на підтримку України (фото)

Зеленський – Поттер, Путін – Волдеморт: у Польщі з'явилися мурали на підтримку України (фото)

Художник порівняв президентів із відомими героями.

У Польщі в місті Познань з'явилися мурали на підтримку України. Художник Kawu зобразив президента Володимира Зеленського в образі чарівника Гаррі Поттера, а очільника Росії - в образі поганця Лорда Волдеморта.

Фото художник опублікував у себе в Instagram.

Також читайте Єврейські дослідники з Центру Кантора при Тель-Авівському університеті назвали Путіна фашистом

На задньому плані малюнку з Зеленським зображено український прапор та місто Київ, а саме Софіївський собор та пам'ятник Богдану Хмельницькому. На лобі у президента - шрам у вигляді літери Z. На малюнку є напис "Вільна Україна".

Путін у ролі Лорда Волдеморта стоїть на фоні українського прапора, який огорнув вогонь. Так художник зобразив війну, яку очільник Кремля розв'язав в Україні. Біля нього також напис "Ні війні".

Зазначимо, що мурали прикрашають вулицю Гетьманську.

instagram.com/kawuart/

instagram.com/kawuart/

Читайте також: