Зеленський – Поттер, Путін – Волдеморт: у Польщі з'явилися мурали на підтримку України (фото)

Художник порівняв президентів із відомими героями.
У Польщі в місті Познань з'явилися мурали на підтримку України. Художник Kawu зобразив президента Володимира Зеленського в образі чарівника Гаррі Поттера, а очільника Росії - в образі поганця Лорда Волдеморта.
Фото художник опублікував у себе в Instagram.
На задньому плані малюнку з Зеленським зображено український прапор та місто Київ, а саме Софіївський собор та пам'ятник Богдану Хмельницькому. На лобі у президента - шрам у вигляді літери Z. На малюнку є напис "Вільна Україна".
Путін у ролі Лорда Волдеморта стоїть на фоні українського прапора, який огорнув вогонь. Так художник зобразив війну, яку очільник Кремля розв'язав в Україні. Біля нього також напис "Ні війні".
Зазначимо, що мурали прикрашають вулицю Гетьманську.
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