Україна повернула з Туреччини командирів захисників "Азовсталі": вони їдуть додому із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Про це український лідер повідомив у соцмережах.

Президент Зеленський повідомив, що сьогодні Україна повертає додому командирів з "Азовсталі", які після обміну повинні були перебувати у Туреччині.

"Наші - вдома Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега повертаються з Туреччини в Україну! Слава героям України!", - написав президент України.

Звільнення командирів з "Азовсталі" з російського полону: що відомо

21 вересня 2022 року стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Командири "Азовсталі" повинні до кінця війни перебувати в Туреччині. Це тоді заявлялось, як одна з умов обміну.

Посол України у Туреччині Василь Боднар наприкінці 2022 року розповідав, що захисники України перебувають у комфортних умовах та мають можливість бачитись з рідними, проте їхнє пересування обмежене.

Читайте також: