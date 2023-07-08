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Україна повернула з Туреччини командирів захисників "Азовсталі": вони їдуть додому із Зеленським

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Україна повернула з Туреччини командирів захисників "Азовсталі": вони їдуть додому із Зеленським

Командири з "Азовсталі" та Зеленський повертаються додому / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Українські захисники повертаються додому.

Президент України Володимир Зеленський повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині. 

Про це український лідер повідомив у соцмережах. 

Президент Зеленський повідомив, що сьогодні Україна повертає додому командирів з "Азовсталі", які після обміну повинні були перебувати у Туреччині. 

"Наші - вдома Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега повертаються з Туреччини в Україну! Слава героям України!", - написав президент України. 

Звільнення командирів з "Азовсталі" з російського полону: що відомо 

21 вересня 2022 року стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Командири "Азовсталі" повинні до кінця війни перебувати в Туреччині. Це тоді заявлялось, як одна з умов обміну. 

Посол України у Туреччині Василь Боднар наприкінці 2022 року розповідав, що захисники України перебувають у комфортних умовах та мають можливість бачитись з рідними, проте їхнє пересування обмежене. 

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Дата публікації
Перегляди
4247
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