Зеленський повідомив, де найважче на фронті: "Окупант кидає все більше сил, щоб зламати наш захист"

Президент України Володимир Зеленський повідомив 4 лютого про жорстку ситуацію на фронті, де Росія кидає дедалі більше сил на те, щоб зламати український захист.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"За 346 днів такої війни мені часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка. І що ситуація стає жорсткішою. Зараз знову такий час. Час, коли окупант кидає все більше й більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко в Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що зараз, як і кожного із цих 346 днів, стійкість українських воїнів вирішує все.

"Не якісь там намагання й плани Росії. А хоробрість і рішучість наших бійців. Результативність і швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечувати наші сили оборони. Уважність і переконливість усіх, хто захищає міжнародні позиції України. Міцність і єдність нашого народу – усіх, хто працює заради нашої перемоги, і всіх, хто підтримує наших героїв і Українську державу", – наголосив президент.

Він зазначив, що зберегти всі елементи стійкості України означає гарантувати перемогу.

Нагадаємо,

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