Скільки загинуло військових України: Зеленський повідомив

Під час повномасштабної війни з Росією загинуло 45 100 українських військових, а 390 тисяч зазнали поранень.

Про це сказав український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Водночас, за словами президента, реальна кількість поранених військових України менша, оскільки до статистики долучено й тих, хто був поранений, але згодом повернувся на поле бою та дістав повторне поранення.

"45 100 людей загинули. І ми маємо близько 390 000 випадків поранень..." – сказав він.

Також Зеленський наголосив на кількості зниклих безвісти українців і тих, хто опинився в полоні.

"Це тисячі людей, які зникли безвісти. Справді тисячі. Скільки з них дійсно зниклих безвісти, а скільки – в'язнів, я на сьогодні не знаю", – додав він.

Проте наразі триває робота, щоб встановити точну кількість військовополонених.

Нагадаємо, в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану президент Володимир Зеленський також вкотре повідомив про своє ставлення до ідеї "мир в обмін на території".

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