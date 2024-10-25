Зеленський повідомив, коли військові з КНДР почнуть брати участь у бойових діях

Вже 27–28 жовтня перші військові з Північної Кореї будуть застосовані Росією в зонах бойових дій на війні в Україні.

Про це з посиланням на інформацію розвідки повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави назвав ці дії "очевидним ескалаційним кроком Росії", а заявив Москви, які лунали на саміті БРІКС в Казані - "дезінформацією".

"Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу.Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін вперше прокоментував вступ КНДР у війну. Кремлівський правитель, коментуючи світлини, які свідчать про перебування північнокорейських військовослужбовців у Росії, сказав, що знімки – "річ серйозна".

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