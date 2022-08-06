Зеленський повідомив, на що саме російська армія робить ставку у війні з Україною

За цей тиждень, за словами президента, Збройні сили України та наша розвідка досягли потужних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів.
Російська армія не змінить своєї тактики. Окупанти знають, що програють українцям у прямих боях, поступаються у майстерності, і тому ворог робить таку ставку на артилерію й тотальні обстріли.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 серпня.
"Вони намагаються зруйнувати все перед собою та зайти на руїни. І я вдячний кожному й кожній, хто і в таких умовах все ж стримує окупантів на Донбасі, на Харківщині, на Миколаївському напрямку – всюди, де зараз найгостріше протистояння", - зазначив він.
За цей тиждень, за словами президента, Збройні сили України та наша розвідка досягли потужних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів.
"І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових і цивільних", - підсумував він.
Нагадаємо, на думку командувача обороною Миколаєва генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року.
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