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Зеленський повідомив, на яких напрямках ворог зосередив найбільшу активність

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Зеленський повідомив, на яких напрямках ворог зосередив найбільшу активність

Фото: The Associated Press

Президент України Володимир Зеленський наголосив що наразі найтяжча бойова ситуація на Донбасі.

Зеленський повідомив, що окупанти наразі зосередив найбільшу бойову активність на захопленні Бахмута, Попасної, Сєвєродонецька.

Про це президент України сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Найтяжча бойова ситуація нині – на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню й намагаються знищити все живе. Буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові", - повідомив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський висловив свою думку, що між війною в Україні і світовою пандемією коронавірусу можна провести аналогії.

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