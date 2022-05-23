Зеленський повідомив, на яких напрямках ворог зосередив найбільшу активність

Президент України Володимир Зеленський наголосив що наразі найтяжча бойова ситуація на Донбасі.
Зеленський повідомив, що окупанти наразі зосередив найбільшу бойову активність на захопленні Бахмута, Попасної, Сєвєродонецька.
Про це президент України сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Найтяжча бойова ситуація нині – на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню й намагаються знищити все живе. Буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський висловив свою думку, що між війною в Україні і світовою пандемією коронавірусу можна провести аналогії.
Читайте також:
- Бійці ООС відбили 16 російських атак та завдали втрат окупантам: бої тривають
- Війна закінчиться нашою перемогою, іншого виходу просто немає - Зеленський
- Зеленський назвав жахливі наслідки для країн Європи, якщо США та ЄС не підтримають Україну у війні