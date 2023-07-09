Зеленський повідомив, наскільки реальна загроза ядерного удару РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо загрози ядерного удару з боку РФ і ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це йшлося під час інтерв'ю українського президента журналістці ABS News.

Спершу нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що більшість тактичної ядерної зброї, яка, як очікується, буде передана з Росії, вже доставлена до його країни. Він зазначив, що все буде розгорнуто там до кінця 2023 року.

На думку Зеленського, очільник Кремля Путін не вдасться до використання ядерної зброї. Водночас, із посиланням на українську розвідку, він вважає, що Росія могла замінувати Запорізьку атомну електростанцію, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

Міжнародне агентство з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) заявило, що не бачило доказів на підтвердження можливого вибуху на ЗАЕС, але також вимагало більш прозорого доступу до об’єкта.

"Чи є інші вибухівки на місці? Так. Чи можуть вони зараз побачити вибухівку? Ні. Чи достатньо людей, які... неупереджені, щоб зробити якісь висновки щодо того, яка частина території забруднена мінами? Ні", – прокоментував заяву МАГАТЕ Зеленський.

Додамо, що це інтерв’ю з’явилося на тлі деяких припущень про те, що Білорусь може стати плацдармом для чергової атаки з північного кордону України. Після невдалого повстання найманців ПВК "Вагнер" їм запропонували прийняти пропозицію Лукашенка поїхати до Білорусі. А там, згідно з фото супутника, вже побудовано військові бази.

Водночас Зеленський упевнений, що найманці не нападуть з півночі на Україну.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він (Євген Пригожин - ватажок ПВК – ред.) став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю напевно", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні в МЗС РФ заявили про загрозу для Запорізької ЗАЕС. Там, як і зазвичай, звинувачують Україну.

Тим часом українська розвідка повідомляє, що окупанти продовжують мінування ЗАЕС та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.