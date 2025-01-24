Зеленський повідомив подробиці про обстріл "Шахедами" будинків на Київщині

Ворожий обстріл Київщини 24 січня і влучання "Шахедів" у будинки Броварів та Глевахи – це робота дронів, які вироблені вже в Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 січня.

"Спочатку Іран передавав Росії готові "Шахеди", потім їхнє власне виробництво було освоєне в Татарстані, в одній з національних територій, яку Москва досі контролює", – пояснив він.

Як заявив президент, дрони, що виробили в Росії, все одно містять іноземні складові. Тож кожний такий "Шахед", як і кожна російська ракета, виготовляються на основі іноземних компонентів.

"Критичних компонентів, без яких узагалі був би неможливим російський терор. Тридцять один "Шахед" за минулу ніч – це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери", – додав Зеленський.

Він вкотре наголосив на тому, що все постачання будь-яких компонентів для терору до Росії має бути перекрито.

"І це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські «шахеди» бʼють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну – куди їм накажуть", – додав президент.

Нагадаємо, внаслідок атаки Київщини "Шахедами" троє людей загинуло, ще кількох було поранено.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нажахані люди вибігали з квартир... СТРАХІТТЯ у ГЛЕВАСІ на Київщині

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