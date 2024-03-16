Зеленський повідомив про ефективність української далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність українським спецслужбам та оборонно-промисловому комплексу за створення далекобійних безпілотників, які останніми тижнями демонструють свою ефективність.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні у суботу, 16 березня.

“Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Я дякую Збройним Силам України, Службі безпеки України, Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі”, - наголосив він.

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Також український президент відзначив українських воїнів на передовій.

“Особливо на тих напрямках, де найбільш інтенсивні бої. Покровський, Курахівський, Донецька область, Купʼянський напрямок, південь. Дякую всім нашим бригадам, усім бойовим підрозділам, які знищують окупанта, забезпечують для нас більшу стабільність на фронті”, - звернувся він до бійців.

Зеленський також повідомив про свою сьогоднішню розмову з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, під час якої було обговорено оперативну ситуацію — можливості українських військ та наявні загрози з боку окупантів.

“Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими”, - резюмував президент.

Нагадаємо, 16 березня у Службі безпеки України назвали результативною атаку дронів на три нафтопереробні заводи “Роснефти” в Самарській області РФ, яка відбулася в ніч проти 16 березня.

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