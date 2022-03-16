Зеленський повідомив про ліквідацію російського генерала та сотні солдат-окупантів

Росія продовжує обстрілювати українські міста та скидати бомби.

У вівторок, 15 березня, українські військові знищили щонайменше одного генерала РФ, сотні окупантів та їхню бойову техніку.

Про це у нічному зверненні 16 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти сьогодні не мали успіху. Хоча кидали у бій тисячі своїх людей на півночі, на сході, на півдні нашої держави. Ворог втратив техніку, ще сотні солдатів. Дуже багато загиблих російських строковиків, десятки офіцерів. Серед вбитих окупантів – ще один генерал. Мінімум один генерал за сьогодні", - зазначив глава держави.

Водночас російські окупанти продовжують нищити українські міста та вбивають цивільне населення.

"Окупанти скоїли нові та очевидні воєнні злочини – обстрілювали мирні міста , цивільну інфраструктуру. Кількість ракет, які Росія застосувала проти України, вже перевищує 900. Авіабомб – стільки, що їх неможливо підрахувати", - сказав Зеленський.

ТСН.ua

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