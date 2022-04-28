Зеленський повідомив про плани спрямувати заблоковані активи росіян на відновлення України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб спрямувати заблоковані активи росіян на компенсації за війну.

Росія має компенсувати кошти за вчинене на території України.

Про це Зеленський сказав під час традиційного відеозвернення 28 квітня.

"Працюємо також, щоб спрямувати заблоковані активи російських підсанкційних осіб і російської держави для компенсації Україні за цю війну та для відбудови нормального життя", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що стабілізувати світовий продовольчий ринок може український експорт.