Зеленський повідомив про ситуацію на фронтах: "Інтенсивність боїв лише наростає"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найскладнішою на фронті залишається ситуація в Бахмуті, де інтенсивність боїв лише наростає.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 28 лютого.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знову в розширеному форматі доповідали ГУР, Міністерство оборони, главком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків. Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста", – розповів Зеленський.

Також читайте Росії не вдасться досягти успіхів на фронті протягом року: оцінка Пентагону

Він зауважив, що зараз засідання Ставки верховного головнокомандувача відбувається двічі на тиждень. Минуле засідання було в четвер, і ось сьогодні.

"І сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку близько 800 убитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає", – зазначив президент.

Він подякував всім українським військовим, які попри цей божевільний тиск ворога, захищають позиції та знищують російську армію.

"Звичайно, розглянули на Ставці й інші напрямки на Донбасі, також зони відповідальності угруповань "Таврія", "Одеса". Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона та в області. Понад 30 російських обстрілів Херсонської області за цю добу! Просто по вулицях, просто по людях. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. За сьогодні вже четверо загиблих. Зробимо все, щоб придушити терористів", – запевнив глава держави.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв доповів щодо ситуації на півночі й по периметру кордону: контроль над ситуацією – в українських сил.

Зеленський додав, що на Ставці також детально розглянули логістику для передової, покриття дефіцитів.

"Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємося до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна", – наголосив президент.

Нагадаємо, як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зараз епіцентром бойових дій є Бахмут. Ворог має на меті вийти на кордони Донецької області. Маляр заявила, що були ухвалені рішення щодо переміщення туди додаткових українських підрозділів.

Заступниця міністра також поінформувала, що Росія змушена відправляти на фронт свої кадрові війська, адже найманці ПВК "Вагнер" були фактично знищені ЗСУ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.