Зеленський повідомив про складну ситуацію по всьому фронту: де найважчі бої

Президент України Володимир Зеленський повідомив 8 листопада, що ситуація складна по всьому фронту, проте особливо важко на Донеччині.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Поки певне зменшення кількості новин з фронту, повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою. Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. Особливо важко, як і раніше, на Донеччині", – зазначив президент.

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Він зазначив, що активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні: десятки атак щодобово.

"Вони несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ у них не змінився – так само вийти на адмінмежу Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметру нашої землі. Дякую усім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі", – сказав Зеленський.

Він також поінформував про ситуацію в Херсонській області.

"Херсонщина. Чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно, акуратно, продумано і в інтересах звільнення всієї нашої території. Укріплюємо наші позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал окупантів утримувати в окупації південь нашої країни", – розповів глава держави.

"Схід. Крок за кроком рухаємося до повернення українського прапора в усі наші міста й громади. Активно зміцнюємо і кордон", – додав президент.

В Україні настає вирішальний період війни, повідомив 8 листопада очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Він переконаний, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі.

За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, корінний перелом у війні настане в лютому-березні, тому в РФ до цього часу хочуть домовитися про припинення бойових дій. Адже ворогу дуже потрібен перепочинок у війні.

Генерал-лейтенант зі США Бен Годжес переконаний, що вже до кінця року ЗСУ можуть звільнити захоплені після 24 лютого території, а до літа 2023-го – окупований Крим.

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