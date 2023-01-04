Зеленський повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку: "Це хороший результат"

Глава держави зауважив, що окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз.

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу українських захисників, які завдають ворогу численних втрат і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 4 січня.

"Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України наносять ворогу численні втрати і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат, і я дякую за нього", – розповів Зеленський.

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Він додав, що кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора.

"Окупанти вже пів року переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити максимально", – наголосив президент.

Він зазначив, що це складне й болісне завдання, проте "інакше не можна". Глава держави також наголосив, що терористи мають програти попри все, що вони намагаються зробити для свого посилення.

"Я дякую нашим оборонцям Бахмутської фортеці! Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку й захищають позиції! Я дякую, звичайно, всім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави!" – резюмував Зеленський.

Зеленський за 4 січня: потужні результати - їде нова зброя

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що українські прикордонники відбили спробу штурму з боку окупантів під Бахмутом. Внаслідок цього ворог втратив свої позиції, дев’ять членів особового складу, ще близько 20 загарбників було поранено.

Цього ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що задля підвищення ефективності застосування військ російські окупанти найближчим часом продовжать формувати додаткові штурмові пілрозділи. Ворог зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

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