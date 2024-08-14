Зеленський повідомив про важливі досягнення ЗСУ в Курській області

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президентові Володимиру Зеленському про ситуацію на всіх основних напрямках фронту, зокрема на Торецькому та Покровському, а також про перебіг операції в Курській області.

Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі президента.

Зеленський у своєму телеграм-каналі зазначив, що в ранковій доповіді Сирський окреслив обстановку на всіх ключових фронтах, включно з Торецьким і Покровським напрямками, та звітував про розвиток подій у Курській області. Президент підкреслив важливість не забувати про східний фронт і доручив підсилити напрямок з пакетів, що постачаються партнерами.

Володимир Зеленський також зазначив, що українські війська просуваються в Курській області на 1-2 км на різних ділянках фронту від початку доби. "Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", – сказав президент.

Олександр Сирський додав, що угруповання Сил оборони продовжують наступальну операцію в Курській області, зокрема в населеному пункті Суджа, де завершено пошук і знищення противника.

Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що кандидат у президенти США Дональд Трамп обіцяє "за одну ніч" закінчити війну в Україні, що викликає занепокоєння в Києві. Україна готується до можливих переговорів із Трампом, захоплюючи російські землі в Курській області.

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