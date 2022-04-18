Зеленський повідомив, що передбачає додаткова допомога для біженців від війни

Зеленський повідомив, що передбачає додаткова допомога для біженців від війни

Очільник уряду на нараді у президента прозвітував про 4 пункти.

У неділю, 17 квітня, на нараді у президента України прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги вимушеним переселенцям у зв'язку з війною.

Про це глава держави повідомив під час свого традиційного звернення.

Володимир Зеленський перерахував напрямки допомоги і повідомив, що саме вони передбачають.

Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи, 20 квітня, – в “Дії”. Евакуація людей із районів, охоплених бойовими діями. Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах. Збір заяв через “Дію” щодо зруйнованого чи пошкодженого житла. Обов'язково подавайте заяви, якщо втратили квартиру, будинок або якщо вони пошкоджені обстрілами. Залучення переселенців до роботи. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву також можна буде подати на порталі “Дія”.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 53-го дня війни

Нагадаємо, уряд подовжив кінцевий термін подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям - до 30 квітня.

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