Зеленський повідомив, що передбачає додаткова допомога для біженців від війни

Очільник уряду на нараді у президента прозвітував про 4 пункти.
У неділю, 17 квітня, на нараді у президента України прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги вимушеним переселенцям у зв'язку з війною.
Про це глава держави повідомив під час свого традиційного звернення.
Володимир Зеленський перерахував напрямки допомоги і повідомив, що саме вони передбачають.
- Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи, 20 квітня, – в “Дії”.
- Евакуація людей із районів, охоплених бойовими діями. Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах.
- Збір заяв через “Дію” щодо зруйнованого чи пошкодженого житла. Обов'язково подавайте заяви, якщо втратили квартиру, будинок або якщо вони пошкоджені обстрілами.
- Залучення переселенців до роботи. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву також можна буде подати на порталі “Дія”.
Нагадаємо, уряд подовжив кінцевий термін подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям - до 30 квітня.
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