Зеленський повідомив, що ЗСУ поступово відтискають окупантів від Харкова

Зеленський повідомив, що ЗСУ поступово відтискають окупантів від Харкова

Збройні Сили України героїчно захищають країну від окупантів і докладають надзусиль, аби вигнати ворога з українських земель.

До слова, військовослужбовцям вдалося відтіснити окупантів подалі від Харкова.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Збройні Сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова", - повідомив Зеленський.

Також президент висловив вдячність всім українським захисникам та захисницям, які героїчно виганяють з України армію загарбників.

"Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону та проявляють справді надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників. Колись другу за потужністю армію світу", - подякував ЗСУ Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 76-го дня війни

Нагадаємо, сили оборони України звільнили чотири села на Харківщині від росіян: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

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