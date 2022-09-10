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ЗСУ взяли під контроль ще два населені пункти на Харківщині - Зеленський (фото)

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ЗСУ взяли під контроль ще два населені пункти на Харківщині - Зеленський (фото)

ФОТО: Володимир Зеленськи/Telegram

ЗСУ продовжують звільняти Україну від рашистів. Станом на 10 вересня офіційно відомо, що звільнено та взято під контроль Василенкове та Артемівка, що на Харківщині.

Деокупували Василенкове та Артемівку бійці 113-ї окремої бригади територіальної оборони.

Про це глава держави Володимир Зеленський написав у Мережі та опублікував фото зі звільнених населених пунктів.

"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині. Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!", - йдеться у дописі президента. 

Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

Який вигляд мають фільтраційні табори на окупованих територіях

Який вигляд мають фільтраційні табори на окупованих територіях

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
18к
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