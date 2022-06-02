Зеленський повідомив, скільки населених пунктів України наразі звільнено від російських військ

Зеленський повідомив, скільки населених пунктів України наразі звільнено від російських військ

Однак окупанти контролюють майже 20% української території.

Російські війська зайшли у 3620 населених пунктів України. 1017 із них уже вдалося звільнити, ще 2603 належить звільнити.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у зверненні до політиків і народу Люксембургу.

"Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території, майже 125 тис. кв км – це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих", - зазначив президент.

Водночас він нагадав, що росія розв’язала війну проти України ще вісім років тому й внаслідок загарбницьких дій з 2014 року до 24 лютого цього року контролювала майже 43 тис. кв км території - Криму та третини Донеччини й Луганщини.

Також він поінформував, що наразі близько 300 тис. кв км української території забруднені мінами, снарядами, які не розірвалися.

Зеленський додав, що 12 млн українців стали внутрішніми переселенцями, понад 5 млн, серед яких здебільшого жінки й діти, виїхали за кордон.

Нагадаємо, на Миколаївщині окупанти під час обстрілу пошкодили 23 об’єкти інфраструктури.

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