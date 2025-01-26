Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень

За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї. По нашій території було випущено близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський сказав, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень

Як наголосив Зеленський, тільки рішучість може зупинити таких терористів.

"Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну", – відзначив глава держави.

Він акцентував: далекобійність, санкції та зменшення ціни на нафту важливі.

"Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя", – завершив український лідер.

Раніше йшлося про те, що європейських армій, які є зараз, недостатньо, щоб зупинити, Росію в разі нового вторгнення. На думку Зеленського, Україна має збільшувати свою армію.

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