Зеленський повідомив, скільки території на сході України ЗСУ за тиждень звільнили від російського псевдореферендуму

ЗСУ обовʼязково дійдуть й до земель, які були окуповані Росією раніше.
Лише протягом 3-7 жовтня українськими воїнами було деокуповано, а значить звільнено від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході України та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.
Про це глава держави сказав у відеозверненні 7 жовтня.
"Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2 434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів. Хороші результати є й на півдні України за цей тиждень – щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму", - зазначив президент.
Він додав, що ЗСУ обовʼязково дійдуть й до земель, які були окуповані Росією раніше. А також Зеленський висловив подяку всім, хто захищає Україну.
"Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які це забезпечують", - додав він.
Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що переговори будуть, але тільки з новою російською владою. А Матвієнко він порекомендував думати "про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі".
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