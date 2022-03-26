Зеленський повідомив, скільки українців були змушені покинути свої домівки і тікати від війни

Абсолютна більшість з них — жінки з дітьми.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки українців покинули свої домівки в пошуках безпечного місця.
Про це він сказав 26 березня на 20-му Дохійському форумі.
Так, за словами президента, вже 10 млн людей стали переселенцями в Україні, а понад 3,5 млн були змушені поїхати за кордон у пошуках безпеки.
"Абсолютна більшість з них - жінки з дітьми. Це вже називають міграційною кризою, але говорити так зараз - це помилка, тому що справжня міграційна криза, справжні проблеми ще попереду", — наголосив Зеленський.
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