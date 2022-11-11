Зеленський повідомив умови, за яких Київ сяде за стіл переговорів з Москвою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тієї, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще", – наголосив Зеленський.

Водночас він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого 2014 року Криму, для відновлення справедливості.

Нагадаємо, що раніше американське видання Politico повідомило, що нібито Зеленський змінив свою позицію щодо мирних переговорів з Володимиром Путіним через підштовхування до цього Києва адміністрацією Байдена.

Однак пізніше цю інформацію спростували як в українському МЗС, так і у Байдена. Зокрема, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин.

"Сполучені Штати не тиснуть на Україну і не наполягають на якихось речах", – запевнив радник американського президента.

Водночас офіційний представник Держдепу США Нед Прайс наголосив, що Вашингтон не бачить ознак готовності Москви до участі переговорах з Україною. При цьому президент США Джо Байден заявив, що питання переговорів з Росією залежить від України.

Знову заговорили про переговори і у країні-агресорці. Так, напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

В МЗС України назвали цю заяву черговою димовою завісою і наголосили, що російські посадовці починають згадувати про перемовини щоразу, коли окупанти зазнають поразки на полі бою.

Варто зазначити, що наразі ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, а росіяни заявляють про відступ з Херсона на лівій берег Дніпра.

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