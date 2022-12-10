Зеленський повідомив, в якій області - найскладніша ситуація із електрикою: "Понад 1,5 млн людей сидять без світла"

У різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення.

Після останньої атаки росіян 5 грудня енергосистема України досі відновлюється. Найскладніша ситуація - в Одеській області. Там станом на вечір 10 грудня понад 1,5 мільйона людей сидять без світла.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у традиціійному відеозвернення пізно ввечері 10 грудня.

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Також, за словами глави держави, значний дефіцит електроенергії спостерігається у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в місті Києві.

Зеленський додав, що в Одеській області підключили лише критичну інфраструктуру. Та запевнив, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб повернути світло в кожну домівку. На це, за словами презедента, потрібно декілька днів.

"Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 "Шахедів". Лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів – свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів із 15. Молодці. На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику... Потрібні не години, а, на жаль, кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення", - сказав політик.

Зеленський попросив допомогти тим людям, які не в змозі самі справитися через відсутність світла. Від нагадав, що в області розгорнуті "Пункти незламності", де можна зігрітися, зарядити техніку та отримати необхідну допомогу.

"Будь ласка, поки триває ремонт, допоможіть своїм знайомим, своїм сусідам, літнім людям в Одесі знайти й скористатися Пунктами Незламності. Пункти Незламності розгорнуті. Там можна зігрітися, зарядити техніку, скористатися зв’язком, отримати необхідну, важливу підтримку", - зазначив Зеленський.

"Енергосистема зараз, мʼяко кажучи, дуже далека від нормального стану – у системі зберігається значний дефіцит. Треба розуміти: навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення. Але все ж таки наші енергетики й комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі-то вимагало б місяців роботи. І я дякую кожному й кожній, хто працює, щоб повернути світло та зберегти енергосистему", - розповів він.

Росія атакувала Одеську область: що відомо

Російська оокупанти атакували Одещину дронами-камікадзе в ніч проти 10 грудня. Внаслідок атак пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Тож в Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Одеса та вся область досі залишаються без світла через атаку РФ і часу на відновлення енергооб’єктів знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів. Через дефіцит електроенергії в Одесі припинив роботу весь електротранспорт.

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