Зеленський повідомив, як можна змусити Путіна припинити війну і знущання з українців

Зеленський повідомив, як можна змусити Путіна припинити війну і знущання з українців

Нині у Кремлі вважають, що мають право сіяти у світі безправ'я та смерть, каже Зеленський.

Росію, яка напала на Україну, можна зупинити лише санкціями, бо держава-агресорка сама не зупиниться на шляху знищення України та вбивств мирних людей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Південної Кореї.

Зеленський наголосив, що РФ сама не зупиниться, її необхідно змусити припинити війну, перестати знущатися над людьми, поважати право на життя сусідніх народів, залишити території України. Глава держави уточнив, що нині Москва вважає, що має право сіяти у світі безправ'я та смерть. У цьому контексті Зеленський закликав запровадити ще більше санкцій проти РФ, аби змусити країну-агресора зупинити війну.

"Наша антивоєнна коаліція, сформована після початку цього жорстокого вторгнення Росії, вже застосувала проти неї безпрецедентні санкції, але цього недостатньо. Росія ще не відчуває, що повинна зупинитися. Це означає, що потрібно зробити ще більше, і не тільки на державному рівні, потрібно повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою, потрібно обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти, але також потрібно, щоб світові компанії перестали бути спонсорами цієї варварської держави, яка вважає, що має право руйнувати життя народу", - сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що чим більше компаній припинить працювати у РФ, платити податки, тим швидше розум переможе, і Кремлю доведеться залишити свою войовничість та шукати компроміси зі світом.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що війна в Україні з Росією може тривати щонайменше до 2035 року.

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