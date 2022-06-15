Зеленський повідомив, які країни підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Надання статусу кандидата на членство в ЄС підтримала Албанія, Чорногорія та Північна Македонія.
Країни на цьому шляху будуть доповнювати і посилювати можливості один одного.
Про це на своїй сторінці написав президент України Володимир Зеленський.
“Албанія, Чорногорія та Північна Македонія підтримують надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС. На цьому європейському шляху наші країни не є конкурентами, а тільки доповнюють і посилюють можливості одна одної. Еді Рама та Дрітан Абазович, дякую за візит і продуктивні перемовини”, - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що СБУ викрила столичну фармкомпанію на фінансуванні бойовиків "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку.
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