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Зеленський повідомив, які країни підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

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Зеленський повідомив, які країни підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Фото: Офіс президента України

Надання статусу кандидата на членство в ЄС підтримала Албанія, Чорногорія та Північна Македонія. 

Країни на цьому шляху будуть доповнювати і посилювати можливості один одного.

Про це на своїй сторінці написав президент України Володимир Зеленський.

“Албанія, Чорногорія та Північна Македонія підтримують надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС. На цьому європейському шляху наші країни не є конкурентами, а тільки доповнюють і посилюють можливості одна одної. Еді Рама та Дрітан Абазович, дякую за візит і продуктивні перемовини”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що СБУ викрила столичну фармкомпанію на фінансуванні бойовиків "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку.

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