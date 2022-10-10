Ракетні удари РФ: Зеленський повідомив, яким регіонам України вже повернули світло і де ще є проблеми

В Україні після масованих обстрілів Росії, які вони скоїла вранці 10 жовтня, тривають відновлювальні роботи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір 10 жовтня у деяких населених пунктах, де електропостачання було перерване через обстріли армії РФ, подавання електрики вже відновлено.

Про це український лідер сказав у традиційному вечірньому відеозвернні.

"Зараз у всій країні тривають відновлювальні роботи. Всі обʼєкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. Я поставив завдання всім структурам нашої держави відпрацювати так, щоб відновлення було максимально швидким", - констатував Зеленський.

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Президент уточнив, що станом на цей час на Харківщині на 50% відновлено постачання енергії. Фахівцям, за його словами, потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів.

На Полтавщині електопостачання відновлене майже всюди. Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина – підключені.

"Черкаси – є. Хмельницький – у більшій частині міста світло є. У деяких містах і районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію. Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина – працюємо. Десь потрібні години, десь треба почекати трохи більше, але результат буде всюди", - додав президент України.

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Нагадаємо, від ранку 10 жовтня росіяни завдавали потужних ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах. Окупанти бомбили Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.

Серед цивільних є загиблі. У результаті атак у низці областей виникли проблеми із електропостачанням. У зв'язку з масованими обстрілами РФ в Україні протягом кількох днів можуть бути віялові відключення електрики.

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