Зеленський повідомив, на яку реакцію світових лідерів очікує Україна після звірств окупантів у Бучі

Зеленський повідомив, на яку реакцію світових лідерів очікує Україна після звірств окупантів у Бучі

Україна тепер повинна отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів та звільнити усі міста.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вслід за гучними заявами світових лідерів з приводу звірств російських окупантів у Бучі повинні бути запроваджені потужні санкції проти країни-агресорки, а Україна повинна отримати необхідну зброю.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 5 квітня.

Український лідер підкреслив, що санкційна відповідь Росії на масове вбивство цивільних має бути нарешті потужною, і дорікнув за зволікання із посиленням тиску на РФ.

“Невже треба було дочекатися такого, щоб відкинути сумніви й нерішучість? Невже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск? Це розриває серце кожному українцю!" - наголосив він.

За його словами, ті заяви, які зараз долинають від усіх світових лідерів, мали б прозвучати давно, коли все було вже абсолютно зрозуміло.

Зеленський також наголосив на тому, що Україна тепер повинна отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів та звільнити усі міста.

“Якби ми вже отримали те, чого потребуємо, – всі ці літаки, танки, артилерію, протиракетну й протикорабельну зброю, ми змогли б урятувати тисячі людей. Я вас не звинувачую – я звинувачую тільки російських військових. Але ви б могли допомогти. Я продовжу говорити це в очі всім, від кого залежить рішення про зброю для України”, - запевнив президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 40-го дня війни

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що жахливі фотографії загиблих з української Бучі свідчать, що не треба шукати компромісу з агресором за будь-яку ціну, але водночас Україні зараз потрібно багато зброї.

Читайте також: