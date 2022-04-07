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Зеленський повідомив, якої зброї потребує Україна

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Зеленський повідомив, якої зброї потребує Україна

Кирило Тимошенко / Facebook

Чим швидше Україна отримає цю допомогу, тим більше життів українців зможуть врятувати.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує зброї для того, щоб змусити російські війська залишити нашу державу.

Про це він сказав 7 квітня під час виступу перед парламентом Греції.

Зокрема, систем протиповітряної оборони, артилерійських систем і снарядів до них, бронетехніки та інших речей, про які усі на Заході прекрасно знають.

"Чим швидше Україна отримає цю допомогу, тим більше життів ми зможемо врятувати в Україні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Росія почала нову депортацію людей з півдня України. Вже як мінімум десятки тисяч наших людей вивезені на територію РФ та на тимчасово окуповані території України – це мешканці Маріуполя та інших міст і громад, які опинились під ударами російських військ.

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