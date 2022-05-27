Зеленський повідомив, за якої умови розгортанню війни в Україні можна було запобігти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі сильні країні світу поставилися до ситуації в Україні серйозно.
Президент переконаний, якби лідери країн не намагалися побудувати дружні стосунки з Росією, а натиснули б на країну-агресорку, то війни в Україні б не було.
Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Розгортання подій все ж таки можна було запинити, якби світ поставився до ситуації в Україні, як до своєї ситуації. Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати Україні необхідну зброю, щоб стримати натиск росіян на сході.
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